Gürcistan'dan Rusya'ya Kırım Tepkisi - Tiflis

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kınadıklarını bildirdi.



Gürcistan'a 2 günlük resmi ziyaret için gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Mikheil Janelidze'yle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen Janelidze ve Klimkin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.



İkili görüşmenin ardından Gürcistan ve Ukrayna'nın 25 yıllık diplomatik ilişkileri ile ilgili bir memorandum imzalandı.



İmza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze, iki ülke arasında çok yakın iş birliği ve dostane ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.



Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü açısından benzer sorunları yaşadıklarını kaydeden Mikheil Janelidze, ikili görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını ifade etti.



Janelidze, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi konusunda ise "Biz Kırım Özerk Cumhuriyeti'yle Sivastopol kentinin işgal ve ilhak edilmesini, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın doğusundaki saldırgan faaliyetleri ile yasa dışı eylemlerini şiddetle kınıyoruz." dedi.



Hükümet olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Gürcü Bakan, Tiflis ve Kiev'in gelecekte de yakın iş birliği içinde olacağını, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Tiflis'e gelmesini beklediklerini söyledi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin de iki ülke halkları arasında güçlü dostane ilişkiler olduğunu vurguladı.



Her iki ülkenin ortak amaçları, ortak hedefleri ve sorunları olduğunu dile getiren Pavlo Klimkin, bunlar arasında NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun bulunduğunu kaydetti.



Gürcistan'ın toprak bütünlüğü meselesinin kendi gündemlerinde de bulunduğuna değinen Klimkin, Gürcistan hükümetine, Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı yürütülen operasyonlarda yaralanan ve esir düşen Ukraynalı bazı askerlerin tedavilerinin Tiflis'te yapılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı, ziyaret çerçevesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Parlamento Başkanı İrakli Kobahkidze ve Gürcistan'ın Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia'yla ayrı ayrı görüşecek.