Gürcistan'dan Lavrov'a Abhazya Tepkisi

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18-19 Nisan tarihlerinde Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'yı ziyaret etme planını eleştirdi.



Janelidze, Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Siegfried Bracke ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Lavrov'un Abhazya'ya planladığı ziyarete tepki göstererek, "Bu, uluslararası hukuki ilkeleri ve normları hiçe saymaktır." dedi.



Gürcistan Dışişleri Bakanı, Abhazya'ya Rusya Dışişleri Bakanı seviyesinde 2008, 2009 ve 2011 yıllarında da ziyaretler yapıldığını hatırlatarak, "Benzer provokatif eylemler ve adımlar sorunun çözümüne katkıda bulunmaz." ifadesini kullandı.



Janelidze, uluslararası ortakların Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini sözlerine ekledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Lavrov'un 18-19 Nisan tarihlerinde Abhazya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.