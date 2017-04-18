Gürcistan'dan Halk Oylaması Değerlendirmesi

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, Türk halkının kararına saygı duyduklarını belirtti.



Kvirikaşvili, Türkiye'deki halk oylaması sonucuna ilişkin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Türk halkının seçimine saygı duyduklarını ve sonuçtan memnun olduklarını ifade etti.



Türkiye'nin kalkınmasının, Gürcistan ve bölge için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kvirikaşvili, Türkiye'nin, Gürcistan'ın stratejik ortağı olduğunu belirtti.