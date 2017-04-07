Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya'ya Birlik Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili olarak, "Zamanında Berlin Duvarı'nın yıkılacağını ve Doğu Almanya'daki birinin birleşmiş Almanya'nın lideri olacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Umarım, zaman gelecek Gürcistan'da yapay olarak dikilmiş bu duvarlar da yıkılacak ve birleşmiş Gürcistan'ın lideri duvar ötesinden biri olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Margvelaşvili'nin, parlementoda yaptığı yıllık geleneksel konuşmaya, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, bakanlar, milletvekilileri ve diplomatlar katıldı.



Margvelaşvili, ülkenin ana gündemindeki Avrupa Birliği (AB), NATO ile entegrasyon sürecinin yanı sıra uluslararası ilişkiler, bölge güvenliği ve ekonomi gibi konularda açıklamalarda bulundu.



Abhazya ve Güney Osetya'ya birlik çağrısı



Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konusunda endişelerinin devam ettiğini belirten Margvelaşvili, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine yönelik ilhak adımları atmayı sürdürdüğünü söyledi.



Margvelaşvili, Rusya'nın ilhak politikalarına karşı dost ve ortak ülkelerle iş birliği içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.



Abhazya ve Güney Osetyalılarla birlik, beraberlik ve barış içinde yaşanması gerektiğine olan inancı vurgulayan Margvelaşvili şu ifadeleri kullandı:



"Zamanında Berlin Duvarı'nın yıkılacağını ve Doğu Almanya'da ikamet eden birinin birleşmiş Almanya'nın lideri olacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Umarım, zaman gelecek ve Gürcistan'da yapay olarak dikilmiş bu duvarlar (işgal edilmiş topraklardaki sözde sınırlar) da yıkılacak ve birleşmiş Gürcistan'ın lideri duvar ötesinden biri olacak."



Karadeniz'in güvenliği için ülkesinin önemine işaret eden Margvelaşvili, "Karadeniz'in güvenliği Gürcistan'dan başlar. Güvenli Karadeniz de bölgede ekonomik iş birliği ve kalıcı barışının ön koşuludur. Tam da bu nedenle Gürcistan, Karadeniz'de güvenliğin tesis edilmesine önemli role sahiptir." diye konuştu.