Gürcistan'da Yapılacak 'Expo Georgia Turizm Fuarı'

Gürcistan Turizm İdaresi Başkanı Giorgi Çigovadze, başkent Tiflis'te 19'uncusu yapılacak "Expo Georgia Turizm Fuarı"na Türkiye'nin katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bütün bunlar iki ülke halkları arasında daha güçlü bağların kurulmasına ve birbirimizin kültürlerini daha yakından tanımaya katkı sağlayacak." dedi.



Gürcistan Turizm İdaresi ile Kültür Bakanlığı yetkilileri, Tiflis'teki Expo Georgia Fuar Merkezinde, açılışı yarın yapılacak 19. Expo Georgia Turizm Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.



Turizm İdaresi Başkanı Giorgi Çigovadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim dost ve stratejik ortağımız Türkiye'nin fuara katılması bizi çok sevindiriyor." dedi.



Türkiye'nin fuarda ilk kez çeşitli zenginlikleriyle yer alacağını belirten Çigovadze, "Tabii ki bütün bunlar iki ülke halkları arasında daha güçlü bağların kurulmasına ve birbirimizin kültürlerini daha yakından tanımaya katkı sağlayacak." diye konuştu.



Bakü Kültür ve Turizm Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre, Türkiye fuarda kendisini daha etkin olarak tanıtmak üzere ülkeye çeşitli kültür ve sanat zenginlikleri getirecek.



Türk standını ziyaret edenlere geleneksel teknikle pişirilen Türk kahvesi eşliğinde Türk lokumu, baklavası, yemişleri ve tatlıları ikram edilecek ve geleneksel sanatlardan tesbih, ebru, çini, ipek dokumanın ünlü ustalarınca bunların nasıl yapıldığına dair örnekler sunulacak.



Fuarı ziyaret edenler her gün 4 kez canlı müzik performansı izleme fırsatı da bulacak.



Etkinlik kapsamında, ilk kez Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Gürcistan turizminin sektör temsilcileriyle, Türk turizmciler ve işadamları arasında "workshop" gerçekleştirilecek.



19. Expo Georgia Turizm Fuarı'na 100'den fazla yerli ve yabancı şirket katılacak.