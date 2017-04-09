Gürcistan'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Gürcistan'daki oy verme işlemleri sona erdi.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğunda halk oylaması için kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 21.00'de tamamlandı.



Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu sandık komisyonu üyelerinin, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Tiflis'te 422, Batum'da 289 olmak üzere toplam 711 Türk vatandaşı oy kullandı.



Tiflis'te 953, Batum'da 836 olmak üzere Gürcistan'da kayıtlı bin 789 seçmen bulunuyordu.