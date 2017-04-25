Gürcistan'da Kutlu Doğum Haftası

Gürcistan'ın Rustavi kentinde Kutlu Doğum Haftası onuruna Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi (TGMİ) tarafından etkinlik düzenlendi.



Etkinliğine, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasın Aliyev, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş ve ülkenin birçok bölgesinden Müslümanlar katıldı.



Etkinlikte birer konuşma yapan Doğu Gürcistan Müftüsü Yasın Aliyev ve Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, sevgi, birlik ve barış mesajı verdi.



İgidov dinleyicilere hitabında, doğru bilmek ve doğru tanımak için Allah'a daha yakın olmak gerektiğini ifade ederek bunun doğru yaşamakla mümkün olacağını vurguladı.



Aliyev de TGMİ'ye verdiği destek için Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına ve Gürcistan hükümetine teşekkürlerini iletti ve tüm Müslümanları birlik ve inanç içinde bir arada yaşamaya çağırdı.



Etkinlik sonunda AA muhabirine değerlendirmelere bulunan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Gümüş, Hazreti Peygamber'in miladi takvime göre doğum günü olan 20 Nisan'ı başlangıç alan hafta içinde çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlatarak 1980'den beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Kutlu Doğum Haftası kutlamaları için bu yıl Gürcistan'ın Rustavi kentini tercih ettiklerini aktaran Gümüş, etkinlikte verdiği vaazda Kur'an'da Allah'ın Müslümanları nasıl bir hayata çağırdığını, Müslüman olmanın dünya barışına nasıl katkı sağlayacağını, barışın tesisi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini anlatmaya çalıştığını belirtti.



Kutlu Doğum Haftası programında birlik görüntüsünün mevcut olduğunu belirten Gümüş, Aliyev ve İgidov'un buna katkı sağladıklarını dile getirdi.



TGMİ'nin Gürcistan Müslümanlarını temsil etmek bakımından çok önemli bir rol üslendiğine işaret eden Gümüş, şunları kaydetti:



"Gürcistan hükümetini de bu vesileyle tebrik etmek lazım çünkü Müslümanlara ibadetlerini yerine getirmede ve kimliklerini korumada çok önemli kolaylıklar sağlıyor ve onları destekliyor. Devletin bu desteğiyle birlikte Müslümanların öz güveni yüksek, huzurlu ve mutlu vatandaşlar olarak ülkelerine katkılarının daha fazla olacağını düşünüyorum. Bunun Gürcistan'da barışa ve birlikte yaşamaya katkı sağlayacağını, hem Gürcistan'da hem Kafkasya'da hem de dünyada barışın yolunu açacağını ümit ediyorum."