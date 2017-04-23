Gürcistan'da 23 Nisan Kutlaması

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'yle ailesi, Büyükelçilik yetkilileri, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, Türk iş adamları, Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından organize edilen bayram etkinliği, Büyükelçi Gümrükçü'nün konuşmasıyla başladı.



Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ve dünya çocuklarının 23 Nisan bayramını kutladığını ifade eden Gümrükçü, 23 Nisan deyince aklına hep güneş, pırıl pırıl hava ve aydınlık geldiğini söyledi.



Bundan 97 yıl önce 23 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk meclisi toplayarak uzun yıllardır süren bir savaştan çıkmış bir milleti tekrardan güçlendirecek ilk adım attığını belirten Gümrükçü: "O gün yakılan ulusal egemenlik meşalesi sadece Kurtuluş Savaşımızı kazanmakla kalmıyor, cumhuriyeti kuruyor ve bizi bugünlere getiriyor. Bugün biz Türkiye olarak güçlü bir ülkeysek, birlik ve bütünlük içerisinde bir milletsek, geleceğe umutla bakabiliyorsak herhalde bu Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de Mecliste o yaktığı ulusal egemenlik ateşiyle başlamış ve bugünlere kadar gelmiştir." dedi.



Gümrükçü, çocuklara hitaben şöyle konuştu:



"Dünyaya çok nadir gelen bir lidere sahip milletin ferdisiniz ve çok daha parlak geleceğe gidecek olan bir ülke ve milletin üyesisiniz. Ama size bu yönde büyük sorumluluklar düşüyor. O yüzden, ben sizden rica ediyorum, bu akşam hepiniz evinize gittiğiniz zaman anneniz ve babanızla konuşup yattığınızda kendinize, anne babalarınıza ve Atatürk'e söz verin ki bu ülkeyi, bu cumhuriyeti bizim verdiğimiz, bizim bugünlere getirdiğimiz cumhuriyeti daha da ileriye taşıyacaksınız inşallah."



Yüzlerce kişinin katıldığı programda, Türk ve Gürcü öğrencileri çeşitli dans ve şarkı gösterileri sundu. Programın sonunda ise misafirlere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.