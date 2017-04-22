Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili İran'da

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle İran'a geldi.



Kvirikashvili, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.



İkili ve heyetlerarası yapılan görüşmelerden sonra ziraat, spor, çevre, iletişim ve Gürcistan'da rafineri kurulması alanlarında 5 mutabakat zaptı imzalandı.



İmzaların atılmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihangiri, "İran ve Gürcistan uluslararası ve bölgeyle ilgili ortak bakış açısına sahiptir." dedi.



İkili ilişkilerin geliştirilmesi için uygun ortamın bulunduğunu söyleyen Cihangiri, ayrıca İran-Ermenistan-Gürcistan elektrik hattının kurulmasının da bugünkü gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.



Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili de görüşmelerin ekonomi, siyaset ve kültür alanlarında gerçekleştiğini aktardı.



Kvirikashvili, "Görüşmelerimiz arasındaki en önemli konu ekonomi alanındaki kuzey-güney koridoru, Karadeniz'in Basra Körfezi'yle bağlanmasıydı." dedi.