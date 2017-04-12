Gürcistan Asıllı Latavra Müslüman Oldu

Zonguldak Müftülüğünde gerçekleştirilen Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Gürcistan asıllı Latavra, Esra ismini aldı.



İhtida Merasimi Zonguldak Müftüsü Rüstem Can öncülüğünde gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Müftü Rüstem Can İslam Dininin özellikleri, iman ve ibadet esaslarına vurgu yaptı. 40 yaşındaki Latavra T, Kelime-i Şehadeti; Müftü Rüstem Can'dan sonra tekrar edip, Müslüman olduğunu ilan etti. Latavra T.'nin Müslüman olmasına yardımcı olan arkadaşı Nimet Kartal ile Zonguldak Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Havyar'ın şahitlik ettiği merasimde Latavra T. "Esra" ismini aldı. Soy adını açıklamak istemeyen Esra T. "Ben Müslüman olmayı iki senedir düşünüyordum ama nasip bugüne oldu" dedi.



Yapılan merasim sonunda Esra T. ve Nimet Kartal'a Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi. - ZONGULDAK