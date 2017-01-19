Gürcistan Ana Muhalefeti İstikrar Arıyor

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket, parti içi iktidar kavgaları ve istifalar nedeniyle zor günler yaşıyor.



Parlamentoda 27 koltuğa sahipken geçen hafta 21 milletvekilinin istifasıyla iç krize sahne olan Birleşik Ulusal Hareket, kurucusunun cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki gücüne kavuşmanın yollarını arıyor.



Uzmanlar, gelişmelerin Birleşik Ulusal Hareket'e seçmen kaybettirmediği fakat istifa eden milletvekillerinin partinin ülke siyasetindeki etkinliğini zayıflattığı görüşünde birleşiyor.



Gürcistan Strateji ve Uluslararası İlişkileri Araştırma Fonu uzmanı Nodar Kharşiladze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Ulusal Hareket'te yaşanan krizin muhalefet ortamını zayıflattığını, bunun da ülke demokrasisi için iyi sonuçlar doğurmayacağını belirtti.



Partideki bazı milletvekillerinin, hakkında tutuklama kararı bulunduğu için 3 yıldır Ukrayna'da yaşayan Saakaşvili'nin partideki etkinliğinden duydukları rahatsızlık nedeniyle istifa yoluna gittiklerini söyleyen Kharşiladze, "Genel seçim sonrasında muhalefet partileri iyice zayıfladı. Şimdi ülkede güç tek bir partinin (Gürcü Hayali) elinde. Bu da Gürcistan için hiç de iyi örnek değil." dedi.



Gürcü siyasetindeki en "siyah-beyaz" parti



Partiden istifa eden grubun siyasette başarılı olamayacağını savunan Kharşiladze, "Birleşik Ulusal Hareket, Gürcistan siyaset sahnesinde en siyah-beyaz parti. Destekçileri de karşı olanları da belli. Kemikleşmiş bir seçmen kitlesine sahip bir siyasi hareketin mirasını devam ettirmek istifa edenler açısında çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Siyaset bilimci Gia Khukhaşvili ise partide yaşanan kriz dolayısıyla Saakaşvili'yi suçladı. Eski Cumhurbaşkanı'nın, partideki etkinliğini ülkesi için değil şahsi uluslararası faaliyetleri için kullandığını öne süren Khukhaşvili, "Saakaşvili genel seçim öncesinde ülkede siyasi kriz çıkarmak, devrim havası oluşturmak isterken istifa eden grup uzun vadeli siyasete odaklanmayı düşünüyordu. Yine de seçmenlerin yüzde 70-80'i Saakaşvili'yi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.



Birleşik Ulusal Hareket'in yarın yapılacak genel kongresine 7 bin delegenin katılması beklenilirken, kongrede yeni başkan seçilmeyecek.



Saakaşvili, ay başında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta Tiflis'te yapılacak kongreye katılma talebinde bulunmuştu.



Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili Kasım 2013'te, yeni Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından ülkeyi terk etmişti.