Gurbette Kutlu Doğum Haftası Hazırlıkları

Almanya'da 27 Ditib Derneği tarafından, '2017 Kutlu Doğum Haftası' için istişare toplantısı düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı konuyla ilgili bilgilendirme ve Din Hizmetleri Ateşesi Yunus Yüksel'in değerlendirmeleriyle sona erdi .



Toplantıdan sonrası açıklamalarda bulunun Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Vakıf Camii Din Görevlisi iken Gelsenkirchen Bismarck Mimar Sinan Camii'nde yurtdışı görevinde bulunan Kütahyalı Hakkı Özkan, "Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Alemlere rahmet Hz. Muhammed (sas) in anılacaği kutlu zaman dilimi olan Doğum Haftası 2017 hazırlık komitesinde sayın ateşemizin takdirleri ile Komite Üyesi olarak görev yapmaktayız.Münster Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşemiz Sayın Yunus Yüksel beyefendi önderliğinde Gelsenkirchen, Reglighausen ve Castrop bölgelerindeki 27 Ditib Derneği olarak 9 nisan 2017 tarihinde Castrop-Rauxel Avrupa Halle de 2017 Kutlu Doğum programını icra edilecek.Bizler bu sene de Ditib görevlileri olarak, Efendimizi önder ve rehber edinerek O'na layık olma çabası ve duasıyla hazırlayacağımız,Kutlu Doğum programına tüm peygamber sevdalılarını bekliyoruz" dedi. (EFE) - KÜTAHYA