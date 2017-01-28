Gurbetçilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Avrupalı Türk Demokratlar (Uetd) Wuppertal e.v. tarafından gurbetçilere haftada 1 gün 'sosyal hukuk ve iş hukuku danışma' hizmeti sunulduğunu bildirildi.



Kütahyalı Hikmet Özdemir'in İG-Metal'de İş Hukuku ve Sosyal Hukuk Uzmanı olarak hizmet verirken sonra emekli olduğunu ve emekli olduktan sonra Wuppertal'de yaşayan gurbetçilere iş hukuku, işsizlik, harz 4, emeklilik, çocuk Parası, aile yardımları ve çocuk parası, işten çıkışlar, işveren tarafından verilen ihtar iş yerindeki sorunlar ve iş sözleşmeleri konusunda ücretsiz danışmanlık verdiği ifade edildi.



Hikmet Özdemir, yaptığı açıklamada, "Yıllarca İG-Metal'de danışmanlık hizmeti verdikten sonra buradaki vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyorum" dedi. (EFE) - KÜTAHYA