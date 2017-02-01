Gurbetçiler 'Sosyal Medya Muhabirine' Otomobil Aldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde yaşadığı mahalledeki tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran ve bu nedenle de 'Sosyal medya muhabiri' olarak anılan engelli Yahya Marangoz'a gurbetçiler otomobil hediye etti.



Elbistan'a bağlı bir belde iken yeni büyükşehir yasası ile bu statüsünü kaybeden 2 bin 500 nüfuslu İğde Mahallesi'nde yaşayan ortopedik engelli ve işsiz 3 çocuk babası Yahya Marangoz, 7 yıl önce açtığı Facebook hesabıyla sosyal medyayla tanıştı. Facebook'u bir haber portalı gibi kullanmaya karar veren Marangoz doğumdan ölüme, nişandan düğüne kadar mahallede olup biten her şeyi hesabından paylaşmaya başladı. Tüm bunlar için de motosikletini kullanan Yahya Marangoz'un yaptıkları başta gurbetçiler olmak üzere mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve büyük ilgi görmeye başladı.



GURBETÇİLER KAMPANYA BAŞLATTI



Mahalle sakinleri tarafından sosyal medya muhabiri olarak anılmaya başlanan Marangoz, ayrıca motosikletiyle yolda kalana, hasta olana da karşılıksız yardım etti. Yahya Marangoz'un paylaştığı fotoğraflara bakarak kendilerini mahallelerinde gibi hisseden Almanya'da yaşayan gurbetçi Ali Şahin, Reyhan Pamuk ve Halis Okut, sosyal medya habercisinin özellikle kış aylarında zorlandığını ve daha rahat çalışması için otomobil almaya karar verip kampanya başlattı. Kampanyaya diğer gurbetçi İğdelilerden de destek geldi.



Gurbetçiler tarafından toplanan para mahalle sakinlerinden Ahmet Çam'a yollandı. Ahmet Çam da gittiği bayide durumu anlatıpk indirim yapılmasını sağlayarak engellilere özel olarak dizayn edilen otomobili 39 bin liraya satın aldı. Alınan otomobilin anahtarı Ahmet Çam ve otomotiv bayinin genel müdürü tarafından Yahya Marangoz'a telim edildi.



'SOSYAL MEDYA HABERCİLİĞİNE DEVAM'



Mahallede olup biteni İğdelilere duyurmak adına 7 yıl önce sosyal medyada beklenti içerisine girmeden paylaşımlar yaptığını anlatan Yahya Marangoz, ilk defa otomobil sahibi olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Marangoz, şöyle konuştu:



"Bir motosikletim var ve gideceğim yerlere onunla gidip çektiğim fotoğrafları kısa bilgilerle de sosyal medyada paylaşıyorum. Bunun dışında motosikletimle isteyenlere yardım etmeye çalışıyorum. Gurbetçilerimiz ve şehir dışında yaşayanlar mahallede olup biteni sosyal medyada paylaştığım görüntülerle öğreniyorlardı. Son olarak benim öncülüğümde başlatılan kampanya ile mahalledeki taziye evine masa ve sandalye alındı. Daha sonra da mahallede bir yardımlaşma derneği kurduk. Bu yaptıklarımın devam etmesi gerektiğini belirterek destek olmak adına kendi aralarında kampanya başlatıp, otomobil almışlar. Çok mutlu oldum, Allah onlardan razı olsun. Bundan sonra da sosyal medya haberciliğine devam edeceğim ve arabamla bunu daha iyi şekilde yapacağım."



'HERKESİN YARDIMINA KOŞAR'



Yahya Marangoz'a anahtarını teslim eden mahalle sakinlerinden Ahmet Çam ise sosyal medya habercisinin yaptıklarından memnun olduklarını belirterek, "Yahya kardeşimizin bu yaptıklarının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de gurbetçilerimiz kendi aralarında kampanya başlattı. Sosyal medyada haber paylaşmasının dışında kendisi yardım etmeyi seven biridir ve motosikletiyle herksin yardımına koşar. İnşallah bu otomobille tüm bunları çok daha rahat yapacak" diye konuştu.



- Kahramanmaraş