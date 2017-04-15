Gurbetçi Ozan Oy Kullanmak İçin Kayseri'ye Geldi

ALMANYA'da yaşayan 60 yaşındaki ozan Abdullah Öztürk, yarın yapılacak referandum da ilk kez Türkiye'de oy kullanmak için elinde sazıyla Kayseri'ye geldi. Abdullah Öztürk, oyunu kullandıktan sonra kendi bestelediği 'Referandum' türküsünü söyledi.



Almanya'da 40 yıldan bu yana oturan Abdullah Öztürk, yurt dışında yaşadığından bu yana Türkiye'de oy kullanamadığı için yarın yapılacak referandum da oy kullanmak için Kayseri'ye geldi. Ozan Öztürk Erkilet Havalimanı'nda elinde sazıyla oy kullandı. Öztürk, "40 yıldır yurdışında yaşıyorum. Bugüne kadar Türkiye'de hiç oy kullanmadım. Onun için memleketimde oy kullanmak için Almanya'dan Kayseri'ye geldim. İnşallah yarın yapılacak referandum oylaması ülkemiz için iyi olur. Oyumu kullandıktan sonra Almanya'ya geri dönüş yapacağım" ifadelerini kullandı. Ozan Öztürk ayrıca, oy kullanımı öncesi referandum la ilgili bestelediği türküyü söyledi. - Kayseri