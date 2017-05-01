Gurbetçi İş Adamından Şehit Ailelerine Destek

Samsunlu gurbetçi iş adamı Durmuş Doğan'ın kaleme aldığı "Kara Leke" adlı kitaptan elde edilen gelir, kentteki şehit ailelerine bağışlandı.



Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Başkanı Sezgin Gümüş, Genel Başkan Yardımcısı İrfan Doğan ile Havza Muharip Gaziler Derneği Başkanlığını ziyaret etti.



Burada, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Başkan Yardımcısı Ömer Büyük ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat ile görüşen Gümüş, aynı zamanda konfederasyonun Avrupa temsilcisi olan iş adamı Durmuş Doğan'ın kaleme aldığı kitaptan elde edilen geliri Samsunlu şehit ailelerine bağışladığını belirtti.



Hassas davranışı nedeniyle Doğan'a teşekkür eden Gümüş, "Biliyoruz devletimiz şehit ailelerimize sahip çıkıyor. Bizler bir aileyiz ve yapılan bu yardım değil, sadece aile bireylerimize destektir. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.



Havza Belediye Başkanı İkiz ise "İş adamımıza örnek davranışı, SAMKON başkanımıza ise bu gelirin dağıtılmasında gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim. Bizlerin can güvenliği ve bu topraklar için şehit olmuşların emanetlerine sahip çıkmak bizler için bir onurdur." ifadelerini kullandı.



Daha sonra ziyaret edilen Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal'ın annesi Hacer Köksal'a ve Şehit Polis Memuru Recep Şahin'in ağabeyi Sait Şahin'e Doğan'ın kitabı ve satışından elde edilen gelirin bir miktarı verildi.



Şehit Annesi Hacer Köksal, acısının hiçbir zaman azalmadığını dile getirerek "Tamam acımız var ama dayanma gücümüz de var. Biliyoruz ki bizler mükafatımızı daha sonra göreceğiz. Sizlerin bizleri ziyaretleriniz ve destekleriniz bizim gücümüze güç katmakta." diye konuştu.