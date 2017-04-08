Almanya'nın Hamburg kentinden Elazığ'a gelen gurbetçi çifti trafik kazası ayırdı.



Alınan bilgiye göre, Hamburg'dan eşiyle memleketi Elazığ'a gelen Hüseyin Aslan (73) yönetimindeki SE FH 62 yabancı plakalı otomobil, Elazığ-Malatya Karayolu'nun 20'nci kilometresi Işıkyolu mevkisinde, İsmet Özdemir idaresindeki 23 K 1225 plakalı traktöre arkadan çarptı.



Kazada, sürücü Aslan'ın eşi Fatma Aslan (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan traktör sürücüsü Özdemir ise 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kazayı burnu bile kanamadan atlatan ve eşinin cesedinin yanına giden Hüseyin Aslan'ın olayın şokunu atlatamadığı görüldü.