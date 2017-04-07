Gurbetçi çifti kaza ayırdı: 1 ölü,1 yaralı

Almanya'dan kesin dönüş için yola çıkan çifti, Elazığ'a 20 kilometre kala ölüm ayırdı

-Kazadan yaralı olarak kurtulan Hüseyin Aslan ölen eşinin başından ayrılmadı



ELAZIĞ – Elazığ'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kadın ile yara almadan kurtulan kocasının Almanya'dan kesin dönüş yapmak için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza,Elazığ-Malatya karayolunun 20. kilometresi Işıkyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Aslan idaresindeki SE HF 62 plakalı yabancı plakalı minibüsle Elazığ istikametine seyir halindeyken, İsmet Özdemir yönetimindeki 23 K 1225 plakalı traktörün ışıkları yanmayan römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüste bulunan Fatma Aslan yol kenarına savrulurken, römorkun da tekeri koptu. Kazada, Fatma Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü Özdemir ise yaralandı. Yaralı traktör sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Aslan çiftinin Almanya'da yaşadığı kesin dönüş kararı alarak 4 gün önce yola çıktığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve olayın şokunu üzerinden atamayan Hüseyin Aslan ise uzun süre ölen eşinin yanından ayrılmadı.

Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gurbetçi kadının cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.