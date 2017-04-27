Güpegündüz televizyon hırsızlığı kamerada

Hırsızların yeni hedefi yeni evlenecek çiftler



İSTANBUL - Sultanbeyli'de yeni evlenecek bir şahsın evine giren yüzleri maskeli 4 hırsız gündüz vakti kocaman televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların televizyonu taşıdığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli Adil Mahallesi Ekol Caddesi'nde meydana gelen olayda başlarında şapka olan ve yüzleri maskeli 4 hırsız, yeni evlenecek bir şahsın evine girdi. Saat 14.30 sıralarında eve giren hırsızlar gündüz vakti kocaman televizyonu çalarak kayıplara katıştı. Hırsızlık kocaman televizyonu taşıdığı o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızlar televizyonu taşıyor. Televizyonu araca taşıyan hırsızlar kayıplara karışıyor.

(ÖY-