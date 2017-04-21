Güpegündüz Silahlı Çatışma: 1 Ölü

Güpegündüz silahlı çatışma görüntüye böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Brezilya. Beyaz bir araçtan inen biri kadın 4 kişi, karşıda bulunan otomobilin yanındakilerden birini hedef alarak ateş etmeye başladı. Aracın yanında bulunanlar panikle kaçışırken, hedefteki şahıs ise kendisine ateş edenlerle bir süre çatıştıktan sonra vuruldu. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, o anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.



(İHA)