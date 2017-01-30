Günyüzü'nde Yangın, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangında 80 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Atlas mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Nihat Topkaya'ın evinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaşlı adam kurtarılamadı. Evden çıkartılan yaşlı adamın cenazesi, savcının isteği üzerine otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



İlk belirlemelere göre yangının, Topkaya'nın ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının, binanın elektrik tesisatının eski olması nedeniyle kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi.İlçe Jandarma Komutanlığı olay hakkında soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR