Günün Özeti

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Yurtta 1 Mayıs



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta kutlandı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık söyleyecek söz kalmadı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMGK'nın yapısını eleştirerek, "Milyonu öldüren, devlet terörü estiren bir katil Esad hala Suriye'nin başında durabiliyorsa BM'ye rağmen, artık söyleyecek söz kalmadı" dedi.



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AK Parti MKYK kongre kararını onayladı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Önümüzdeki 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Bu kongre de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz" dedi.



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İhracat rakamı açıklandı



Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu.



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65 terörist etkisiz hale getirildi



İçişleri Bakanlığı 24-30 Nisan haftasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 38'i ölü olmak üzere toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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Süs bitkisi serasında 7 metrelik define kazısı



Antalya'da define avcısı 3 kişi, süs bitkisi yetiştirilen bir seranın içerisini 3 gün boyunca metrelerce kazıp define aradı. Şahıslar, durumdan şüphelenen komşularının "neden kazıyorsunuz?" sorusuna ise, "tuvalet çukuru için" yanıtını verdi.



(İHA)