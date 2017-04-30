Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"ABD bayrağının YPG paçavrasıyla..."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde Amerika bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da ayın 16'sında yapacağımız ziyarette sayın başkan Trump'a göstereceğiz" dedi.



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16 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.



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Adana'da vahşet: İki kardeşini ve yengelerini öldürdü



Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinnet getirdiği ileri sürülen kişi, tabancayla 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürdü, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladı. İntihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı.



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Teksas'ı hortum vurdu: 5 ölü, 50 yaralı



ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan hortum felaketinde 5 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.



(İHA)