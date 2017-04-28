Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Başbakan açıkladı: Cumhurbaşkanı 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye olacak



Başbakan Binali Yıldırım, "2 Mayıs'ta Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız, bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız" dedi.



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Erdoğan sert çıktı: Karşılıksız bırakmayız



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Suriye'de devlet kurma teşebbüsü kuran cahiller var. Cahil cesur olur diyorlar. Biz bunları karşılıksız bırakmayız. Kuzey Suriye'de böyle bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Suriye'nin bölünmesine karşıyız" dedi.



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18 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki hudut karakollarına Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden teröristlerce saldırıya karşılık verilerek, toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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Mahkumların saldırdığı polisler canını zor kurtardı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda mahkum 2 polisin etrafını sarıyor. Bir anda tekmelerin ve yumrukların hedefi olan memurlar, kendilerini öfkeli mahkumların elinden zor kurtarıyor. Olayın ardından çok sayıda polis duruma müdahale ederken o anlar anbean güvenik kameralarınca kaydediliyor.



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Av yasağı olta balıkçılarını sevindirdi



15 Nisanda başlayan av yasağıyla birlikte Çanakkale'de olta balıkçılarının yüzü gülüyor.



(İHA)