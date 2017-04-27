Günün Özeti

AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu



AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Tarihi kongre 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.



...



Rus askeri gemisi yük gemisiyle çarpıştı



İstanbul Boğazının Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı.



...



Tüm dünyayı uyardı: FETÖ küresel bir terör örgütüdür



Başbakan Binali Yıldırım, tüm dünyayı Fetullahçı terör örgütü konusunda uyararak, "Bu, küresel bir terör örgütüdür. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir" dedi.



...



Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi



Tunceli Pülümür'de ve Irak Kuzeyi Zap bölgesinde üs bölgelerine sızmaya çalışan teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.



...



Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK Fenerbahçe'ye de 155 bin TL para cezası kesti.



...



"F.Bahçe'yi kıskanıyorum, idolüm Obradovic"



Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, idolünün Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic olduğunu söyleyerek, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez. İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum" dedi.



...



Melo yine yaptı yapacağını



Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Penarol maçında rakibine yumruk atınca ortalık karıştı.



...



TEOG sınavları tamamlandı



Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı maratonu sona erdi.



(İHA)