Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
CHP referandum için AİHM'e gidiyor
Ankara - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonuçlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapacaklarını açıkladı.
…
Referandum sonrası ilk görüşme
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Çankaya Köşkünde bir araya geldi.
…
Gözaltı sayısı 1120'ye çıktı
Ankara - FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişi gözaltına alındı.
…
PYD ve rejimden Hatay'a havanlı saldırı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'ın Hassa ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından ve rejim bölgesinden iki ayrı havanlı saldırı düzenlendi. TSK saldırılara misliyle karşılık verdi.
…
TEOG'da ilk gün oturumu sona erdi
İstanbul - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı maratonu başladı.
…
Selim Erdoğan tutuklandı
Muğla - Marmaris ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
…
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
İstanbul - Mecidiyeköy'de otobüs durağına yanaşan şoförün arkasından gelen yolcu "Ne artistlik yapıyorsun?" diyerek kendisine tekme tokat saldırdı. Saldırı anını otobüste bulunan güvenlik kameralı saniye saniye kaydetti.
(İHA)