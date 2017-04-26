Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

CHP referandum için AİHM'e gidiyor

Ankara - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonuçlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapacaklarını açıkladı.



Referandum sonrası ilk görüşme

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Çankaya Köşkünde bir araya geldi.



Gözaltı sayısı 1120'ye çıktı

Ankara - FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişi gözaltına alındı.



PYD ve rejimden Hatay'a havanlı saldırı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'ın Hassa ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından ve rejim bölgesinden iki ayrı havanlı saldırı düzenlendi. TSK saldırılara misliyle karşılık verdi.



TEOG'da ilk gün oturumu sona erdi

İstanbul - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı maratonu başladı.



Selim Erdoğan tutuklandı

Muğla - Marmaris ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Otobüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada

İstanbul - Mecidiyeköy'de otobüs durağına yanaşan şoförün arkasından gelen yolcu "Ne artistlik yapıyorsun?" diyerek kendisine tekme tokat saldırdı. Saldırı anını otobüste bulunan güvenlik kameralı saniye saniye kaydetti.

(İHA)

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