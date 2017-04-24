Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast çağrısına sert tepki



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Fransız siyaset bilimci Defarges'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast çağrısının siyasi bir analiz olmadığını, başka bir planın parçası olarak gündeme getirilen konu olduğunu söyledi.



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Bir haftada 66 terörist etkisiz hale getirildi



İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik bir hafta içinde düzenlenen 312 operasyonda 185 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



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Çanakkale kara muharebelerinin 102. yıldönümü kutlandı



Çanakkale kara muharebelerinin 102. yıldönümü münasebetiyle Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve yabancı ülke temsilcileri de katıldı.



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Beyaz Saray önünde başladı: 5 bin Türk katıldı



Beyaz Saray önünde başlayan "Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali" West Potomac Park'ına kadar devam etti. Yaklaşık 5 bin Türk vatandaşın katıldığı yürüyüşte birbirinden renkli görüntüler de yaşandı.



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Küçük Hasan'ın hayali pilot olmak



Hava Kuvvetleri Komutanlığının hazırlattığı "Her Zaman Milletimiz ile Beraberiz" kamu spotu filminde rol alan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hasan, kağıttan yaptığı uçağını uçurarak pilot olmanın hayalini kuruyor.



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FSM çıkışında feci kaza kamerada



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yaşanan motosiklet kazası, saniye saniye kameralara yansıdı.



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Nehir evleri böyle yuttu



Vietnam'da toprak kayması sonucu 19 ev nehre gömüldü. Binalar önceden boşaltıldığı için olayda can kaybı yaşanmadı. Nehrin, evleri yuttuğu anlar amatör bir kamera tarafından da kaydedildi.



(İHA)