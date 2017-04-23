Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Anıtkabir'de kar altında tören

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.



Merak edilen soruyu yanıtladı: Niye olmasın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e bıraktı. Erdoğan, "AK Partiye üye olduktan sonra genel başkan olmayı düşünüyor musunuz" sorusuna "Niye olmasın" yanıtını verdi.



Başbakan Yıldırım koltuğunu devretti

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağız Efe Keçe'ye bıraktı.



Meclis Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti.



Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında "yetki" tartışması

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı yardımcısının yetkileri" konusunda yaptığı eleştirilere cevap vererek, "Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışından da atanabileceğine ilişkin açık hüküm var" dedi.



Başkente nisan ayında kar sürprizi

Başkentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

(İHA)

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