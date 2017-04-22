Günün Özeti

12 terörist daha etkisiz hale getirildi



Şırnak merkezde 3, Uludere'de 7, Hakkari Çukurca'da 2 olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi.



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FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 42 gözaltı



FETÖ'nün tepe yönetim kadrosu ile irtibatı sağlayan 'Molla' tabir edilen kesimlere yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 53 kişiye yönelik operasyonda 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



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Suriyelilere ait kaçak muayenehane ortaya çıkarıldı



Mersin'de ilaç sevkiyatı yapan bir şahsı takibe alan polis, Suriyeliler tarafından kaçak olarak işletilen donanımlı bir sağlık merkezi ortaya çıkardı. 4 branşta hizmet verildiği belirlenen sağlık merkezinde, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaca el konulurken, ikisi kadın 4 Suriyeli gözaltına alındı.



(İHA)