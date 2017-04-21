Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



CHP'ye Danıştay tepkisi: Bunlar beyhude gayretlerdir



Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin referandumla ilgili Danıştay'a gitme kararı almasına ilişkin, "Bunlar beyhude gayretlerdir. Seçimler konusunda, YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur" dedi.



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Milli Savunma Üniversitesi 5 bin 268 öğrenci alacak



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5 bin 268 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katacağız" dedi.



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TSK: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Beytüşşebap, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Batman Sason, Mardin Dargeçit ve Bitlis merkez bölgelerinde icra edilen operasyonlarda bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



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PKK'nın finans kaynaklarına operasyon: 30 gözaltı



Bölücü terör örgütü PKK'nın önemli finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, kaçak sigaraları yurda sokarak piyasaya sürdükleri belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.



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Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlandı



Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun naaşı cenaze arabasına konduğu sırada sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu'nun gözyaşlarına boğulduğu görüldü.



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Av sezonu kapandı, balık el yakıyor



15 Nisanda başlayan av yasağıyla birlikte balık fiyatları el yakıyor.



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Nisan ayında kar sürprizi



Eskişehir'de, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı çevreyi yeniden beyaza bürüdü.



(İHA)