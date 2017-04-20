Günün Özeti

Şırnak'ta teröre darbe üstüne darbe: 26'ya yükseldi



Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.



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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 26 tutuklama



İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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Dev derbi Fırat Aydınus'un



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.



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Şehitlere gözü yaşlı veda



Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.



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Şanlıurfa'da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu pikabın takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.



(İHA)