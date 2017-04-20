Günün Özeti

Şırnak'ta teröre darbe üstüne darbe: 26'ya yükseldiŞırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Günün Özeti

Şırnak'ta teröre darbe üstüne darbe: 26'ya yükseldi

Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

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(İHA)

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