Günün Özeti

"İtiraz etmek haklarıdır"



Başbakan Binali Yıldırım, YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin, "Demokraside, hukuk devletinde itiraz etmek haklarıdır. Bu adres Yüksek Seçim Kuruludur. İtirazlar değerlendirilecek ve bir karar verilecektir" dedi.



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Bülent Kayabaş hayatını kaybetti



Usta oyuncu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.



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10 bin liralık kalemi böyle çaldı



İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde 10 bin liralık özel üretim kalemi çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı. Aynı zanlının bir başka alışveriş merkezinden 12 bin lira değerinde gözlük çaldığı ve alışveriş merkezinden çıktıktan sonra görüntülendiği ortaya çıktı.



(İHA)