Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Helikopterin enkazına ulaşıldı: 12 şehit



Tunceli Valiliği, helikopter kazasında 12 kişinin şehit olduğunu açıkladı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyeliğine ilişkin konuştu



Başbakan Binali Yıldırım, referandumda resmi sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliği için teklifte bulunacaklarını açıkladı.



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"Bizde hile arayan kim varsa..."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP başladığı işi yarım bırakmamıştır. Taahhütlerimizin gereği yapılmıştır. Bizde hile arayan, tuzak araştıran, komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır" dedi.



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5 kişilik ailenin arasına daldı!



Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ailenin arasına daldı.



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Öğretmen ve öğrenci birbirini tokatladı



Çin'de bir kız sınıfında, öğretmen ve öğrenci birbirini tokatladı.



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Sezonun ilk kirazı pazara çıktı



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazara çıkarken, sezonun ilk kirazının kilogramı 160 lira ile 170 lira arasında satıldı.



(İHA)