Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Türkiye 'evet' dedi

Ankara - Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" çıktı.



CHP'nin iddialarına son noktayı koydu

Ankara - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Geçersiz oy olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen gerçek, doğru, sahte olmayan zarflar ve oy pusulalarıdır" dedi.



Özal, Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.



15 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Ankara - İçişleri bakanlığı, 10-17 temmuz haftasında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 9'u ölü 15 terörist etkisiz hale getirildi.



İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı Ocak ayında yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.



Samsun'da garaj inşaatı çöktü: 3 ölü

Samsun - Samsun'da garaj inşaatının çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

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Bina iş makinesinin üzerine devrildi

Henan - Kaçak binanın yıkımı kötü bitti.

(İHA)

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