Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Türkiye 'evet' dedi
Ankara - Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" çıktı.
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CHP'nin iddialarına son noktayı koydu
Ankara - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Geçersiz oy olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen gerçek, doğru, sahte olmayan zarflar ve oy pusulalarıdır" dedi.
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Özal, Menderes ve Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti
İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.
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15 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Ankara - İçişleri bakanlığı, 10-17 temmuz haftasında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 9'u ölü 15 terörist etkisiz hale getirildi.
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İşsizlik rakamları açıklandı
İstanbul - İşsizlik oranı Ocak ayında yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.
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Samsun'da garaj inşaatı çöktü: 3 ölü
Samsun - Samsun'da garaj inşaatının çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
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Bina iş makinesinin üzerine devrildi
Henan - Kaçak binanın yıkımı kötü bitti.
(İHA)