Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Bugünün hasta adamı Avrupa Birliği"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dönem Osmanlı'ya 'hasta adam' yakıştırması yapıldığını hatırlatarak, "Bugünün hasta adamı 'Avrupa Birliği'. Ekonomisi küçülüyor, borcu artıyor, ticaret hacmi daralıyor" dedi.



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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı



İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 41'inin yabancı uyruklu olduğu, 8'ininse Reina saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu ve referandum öncesi eylem yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.



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6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı



Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.



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3 ayda 587 ölü, 54 bin 988 yaralı



2017'nin ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında 587 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 54 bin 998 kişi yaralandı.



(İHA)