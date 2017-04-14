Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Eyalet sistemi" tartışmalarına son noktayı koydu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "eyalet sistemi" tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, "Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır" dedi.



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"Eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa görevi bırakırım"



Başbakan Binali Yıldırım, "Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem başbakanlık hem de parti genel başkalığını anında bırakacağım" dedi.



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1 haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada icra edilen operasyonlarda aralarında turuncu listede bulunan Güroymak sözde sorumlusu, GAP sözde sorumlu yardımcısı, Savur sözde sorumlusu ve gri listede bulunan 2 terörist olmak üzere toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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Kuzey Irak'a hava harekatı



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile beş sığınak, iki barınma yeri ve silah mevzilerinin vurulduğunu açıkladı.



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Otomobilin fırlattığı taştan kıl payı kurtuldular



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil lastiğinin altından fırlayan taş, kaldırımda annesiyle yürüyen kız çocuğunu sıyırarak iş yerinin camını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



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Bir anda alev aldı!



Yakıt depolama tankı böyle alev aldı.



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Balkondan sarkan çocuk korkuttu



Balkondan sarkan çocuğu böyle kurtardı.



(İHA)