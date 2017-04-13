Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan çifte uyarı



Ordu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandığa gidilmesi konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan'ın ikinci uyarısı ise, 'hayır' oyu vermeyi düşünenlereydi. Cumhurbaşkanı, terör örgütlerinin de hayır propagandası yaptığını hatırlattı.



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"Evet çıkacak, siz de biteceksiniz"



Kütahya - Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin referandum dan 'hayır' çıkması için adeta kendilerini parçaladıklarını ama başaramayacaklarını söyledi. Yıldırım, "'Evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz" dedi.



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PKK ve DEAŞ'a operasyon: 543 gözaltı



Ankara - İçişleri Bakanlığı, 21 ilde dün gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonlarında 412 kişinin gözaltına alındığını, 6-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen DEAŞ operasyonlarında da 131 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



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Yolu trafiğe kapatıp 500 kiloluk kasayı çaldılar



İstanbul - Bağcılar'da bir iş yerini soyan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Lüks bir araçla gelen hırsızlar yolu dubalarla trafiğe kapattı ve beş dakika içerisinde beş yüz kiloluk çelik kasayı çaldı.



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Sürekli karnı guruldayan genç kız hayata küstü



Mersin - Silifke ilçesinde sürekli karnı guruldayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna, yaklaşık 20 doktor ve hastane gezmesine rağmen rahatsızlığına çare bulamadı. YGS'ye tek kişilik özel sınıfta giren Tuna, psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.



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Çocuk trenle istasyon arasındaki boşluğa düştü



Sidney - Avustralya'nın Sidney şehrinde tren istasyonunda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.



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Atla timsahın nefes kesen mücadelesi



Florida - ABD'nin Florida eyaletinde doğal parka kutlama gezisi düzenleyen hemşirelik okulu mezunları, bir atla timsahın nefes kesen mücadelesine şahitlik etti.



(İHA)