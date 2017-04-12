Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dadaş' fıkralı eleştiri



Erzurum - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Dadaş fıkrasıyla yüklendi.



…



1 ton patlayıcı kullanılmış: 177 kişi gözaltında



Diyarbakır - Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda gerçekleştirilen terör saldırısında, 1 ton patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Hain saldırıyla ilgili 177 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



…



Hastaneden 'İbrahim Erkal' açıklaması



İstanbul - Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Erkal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Ünlü sanatçının on gün önce bir kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.



…



Döve döve öldürdüler: Dehşet anları kamerada !



İstanbul - Kadıköy'de bir apartman görevlisini darp ederek öldüren 3 şahıs yakalandı. Şahısların apartman görevlisini sopa ve tekmelerle döverek öldürdükleri o anlar kameralara yansıdı.



…



İstanbul'da PKK operasyonu: 27 gözaltı



İstanbul - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.



…



İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler



İstanbul - İstanbul'da E-5 otoyolunda kameralara takılan görüntüler yine pes dedirtti.



(İHA)