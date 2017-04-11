Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Bir referandum da onun için yaparız"
Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasının geri getirilmesine CHP destek vermezse bunun için de referandum a gidilebileceğini söyledi.
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Valilik: 1 sivil personel hayatını kaybetti
Diyarbakır - Valilik, Bağlar'daki patlamada 1 sivil personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Kahraman er darbecileri böyle püskürttü
Ankara - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerin nöbetçi er tarafından püskürtülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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Geliri küçük ama yüreği kocaman
Kocaeli - Simitçilik yaparak geçimini sağlayan ve birçok kez yardım kampanyası düzenleyen Erkan Ayhan, bu kez iki günlük kazancını Esad yönetiminin hava saldırısı ile yüzlerce kişinin öldüğü İdlip'e gönderdi.
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Rögar kapağı otomobili perte çıkardı
Bursa - Yola hatalı konulan Telekom'a ait rögar kapağına çarpan otomobil, perte ayrıldı.
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Yine ABD, yine siyahi şüpheliye polis şiddeti
Ohio - ABD'de polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
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Çöp kamyonunun ezdiği kadın olay yerinde can verdi
Phuket - Tayland'da çöp kamyonu dehşeti yaşandı.
(İHA)