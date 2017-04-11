Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Bir referandum da onun için yaparız"

Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasının geri getirilmesine CHP destek vermezse bunun için de referandum a gidilebileceğini söyledi.



Valilik: 1 sivil personel hayatını kaybetti

Diyarbakır - Valilik, Bağlar'daki patlamada 1 sivil personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Kahraman er darbecileri böyle püskürttü

Ankara - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerin nöbetçi er tarafından püskürtülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.



Geliri küçük ama yüreği kocaman

Kocaeli - Simitçilik yaparak geçimini sağlayan ve birçok kez yardım kampanyası düzenleyen Erkan Ayhan, bu kez iki günlük kazancını Esad yönetiminin hava saldırısı ile yüzlerce kişinin öldüğü İdlip'e gönderdi.



Rögar kapağı otomobili perte çıkardı

Bursa - Yola hatalı konulan Telekom'a ait rögar kapağına çarpan otomobil, perte ayrıldı.



Yine ABD, yine siyahi şüpheliye polis şiddeti

Ohio - ABD'de polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi.



Çöp kamyonunun ezdiği kadın olay yerinde can verdi

Phuket - Tayland'da çöp kamyonu dehşeti yaşandı.

(İHA)

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