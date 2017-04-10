Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Değişiklik ülkenin geleceğiyle ilgilidir"



Çorum - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa değişikliği asla bir parti ile ilgili değildir, ülkenin geleceğiyle ilgilidir" dedi.



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Sandık güvenliği 380 bin personelle sağlanacak



Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 Nisan Pazar günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen ülke genelinde kurulacak olan 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Sürecin güvenliğini temin etmek için 251 bin 788 emniyet, 128 bin 445 jandarma personeli olmak toplam 380 bin 223 personel görevlendirilmiştir" dedi.



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Başbakan'dan 'paralel yapılar' uyarısı



İzmir - Başbakan Binali Yıldırım, "Polis teşkilatı, askeriye gibi kuruluşlar, her türlü paralel yapılanmadan, her türlü gruplaşmadan uzak tutulması gerekiyor. Bu 15 Temmuz'da ortaya çıktı" dedi.



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43 terörist etkisiz hale getirildi



Ankara - 3-10 Nisan haftasında 33'ü ölü 43 terörist etkisiz hale getirildi.



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Akaryakıt istasyonunda facia



Rio de Janeiro - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda facia yaşandı.



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Devasa toprak parçası böyle çöktü



Mainpur - Hindistan'da yağışların yumuşattığı büyük toprak parçası çöktü. Yürekleri ağızlara getiren o anlarsa anbean görüntülendi.



(İHA)