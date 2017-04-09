Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İzmir'de tarihi bir gün yaşandı

İzmir - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bugün İzmir'deydi. Erdoğan ve Yıldırım, Gündoğdu Meydanında düzenlenen 'İzmir Buluşması' programında tarihi bir kalabalığa hitap etti.



"Milli hesap bir hafta sonra görülecek"

İstanbul - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli hesap, bir hafta sonra görülecektir" dedi.



"Rusya ile ABD arasında..."

Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasında YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet olduğunu belirterek, "Şu anda Rusya ile ABD arasında seçim yapmak zorunda değiliz" diye konuştu.



Oy kullanmak isteyen hastalara özel hizmet

Erzurum - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, oy kullanmak isteyen hastalara mahsus özel telefon hattı kurulduğunu belirterek, "Oy kullanmak isteyen hastalar, 4443833 numaralı evde sağlık hizmetlerinin çağrı merkezini arasın" dedi.



Valilik: 1 ölü, 6 yaralı var !

Nevşehir - Nevşehir Valiliği, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar'da yaşanan balon kazasında 1 Fransız vatandaşının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Evde eş, tamirhanede çırak

Bayburt - Bayburt'ta yaşayan 50 yaşındaki Hatice Kırlangıç, 20 yıldır eşiyle birlikte oto kaportacılığı yapıyor.

(İHA)

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