Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İzmir'de tarihi bir gün yaşandı



İzmir - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bugün İzmir'deydi. Erdoğan ve Yıldırım, Gündoğdu Meydanında düzenlenen 'İzmir Buluşması' programında tarihi bir kalabalığa hitap etti.



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"Milli hesap bir hafta sonra görülecek"



İstanbul - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli hesap, bir hafta sonra görülecektir" dedi.



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"Rusya ile ABD arasında..."



Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasında YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet olduğunu belirterek, "Şu anda Rusya ile ABD arasında seçim yapmak zorunda değiliz" diye konuştu.



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Oy kullanmak isteyen hastalara özel hizmet



Erzurum - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, oy kullanmak isteyen hastalara mahsus özel telefon hattı kurulduğunu belirterek, "Oy kullanmak isteyen hastalar, 4443833 numaralı evde sağlık hizmetlerinin çağrı merkezini arasın" dedi.



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Valilik: 1 ölü, 6 yaralı var !



Nevşehir - Nevşehir Valiliği, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar'da yaşanan balon kazasında 1 Fransız vatandaşının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.



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Evde eş, tamirhanede çırak



Bayburt - Bayburt'ta yaşayan 50 yaşındaki Hatice Kırlangıç, 20 yıldır eşiyle birlikte oto kaportacılığı yapıyor.



(İHA)