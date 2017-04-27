Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (27 Nisan 2017)

2017 yılının ilk çeyreği Turkcell'in şirket tarihinin en yüksek geliri yazdığı dönem oldu.

Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (27 Nisan 2017)

2017 yılının ilk çeyreği Turkcell'in şirket tarihinin en yüksek geliri yazdığı dönem oldu. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...

Kaynak: Dunya.com

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