Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (27 Nisan 2017)

2017 yılının ilk çeyreği Turkcell'in şirket tarihinin en yüksek geliri yazdığı dönem oldu. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...
77'lik emektar aktör, yeni yaşını çıtır sevgilisiyle kutladı
Çıkan asılsız haberler, 'Canısı'nın ailesini isyan ettirdi
Okumayı öğreteceği kitapla Minik Selim'in hastanelik etti
Güçlü kadrosuyla iddialı başlayan dizi, 5 bölüm dayanabildi
Erdoğan ve ailesinin en yakınındaki polisler açığa alındı
Şaka gibi ama gerçek: Ağaçları gasp ediyorlar
Ünlü isim, torunu yaşındaki sevgilisiyle yakalandı
ABD'den "yuh artık" dedirten PKK cevabı
Cesedini hayvanlar yedi, geriye annesinin ismi kaldı