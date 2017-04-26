Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (26 Nisan 2017)

Tekfen, Sibirya'da doğalgaz ve petrole yönelik proje yapmayı planlıyor.

Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (26 Nisan 2017)

Tekfen, Sibirya'da doğalgaz ve petrole yönelik proje yapmayı planlıyor. Günün öne çıkan şirket haberleri...

Kaynak: Dunya.com

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