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Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (24 Nisan 2017)
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Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (24 Nisan 2017)

Uçuş operasyonlarını durduran Borajet, 400 çalışanını işten çıkaracak.

Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (24 Nisan 2017)

Uçuş operasyonlarını durduran Borajet, 400 çalışanını işten çıkaracak.

Kaynak: Dunya.com

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