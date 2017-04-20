Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (20 Nisan 2017)
Serra Sabancı'nın yaptığı yüklü miktar satış sonrası Teknosa'daki payı yüzde 1,0664'e geriledi.
Serra Sabancı'nın yaptığı yüklü miktar satış sonrası Teknosa'daki payı yüzde 1,0664'e geriledi. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...
Kaynak: Dunya.com
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