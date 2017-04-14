Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (15 Nisan 2015)
Ülker Bisküvi, uluslararası bankalardan 375 milyon dolarlık sendikasyon aldı.
Ülker Bisküvi, uluslararası bankalardan 375 milyon dolarlık sendikasyon aldı.. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...
Kaynak: Dunya.com
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