Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (13 Nisan 2017)
Türkiye'yi yarı iletken çip üreticisi 4 ülke arasına taşıyan Ermaksan, endüstriyel 3D makinede adını ilk sıraya yazdırdı.
Türkiye'yi yarı iletken çip üreticisi 4 ülke arasına taşıyan Ermaksan, endüstriyel 3D makinede adını ilk sıraya yazdırdı. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...
Kaynak: Dunya.com
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