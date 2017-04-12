Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (12 Nisan 2017)
Jet sosyetenin uğrak markası Canyon Ranch önemli bir yatırımla açtığı Milas'daki otelini satarak Türkiye'den çıktı.
Jet sosyetenin uğrak markası Canyon Ranch önemli bir yatırımla açtığı Milas'daki otelini satarak Türkiye'den çıktı.. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...
Kaynak: Dunya.com
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