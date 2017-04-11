Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (11 Nisan 2017)
CK Elektrik borçlarda yapılandırmaya gidiyor.
CK Elektrik borçlarda yapılandırmaya gidiyor. İşte günün öne çıkan şirket haberleri...
Kaynak: Dunya.com
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