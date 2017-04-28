Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 103316,82 102279,17 103564,76 102573,35 -0,72
BIST ANKARA 112457,97 112162,03 112893,84 112465,88 0,01
BIST ANTALYA 46281,21 45795,51 46496,58 46045,72 -0,51
BIST BALIKESIR 75597,39 75111,91 75736,50 75207,06 -0,52
BIST BURSA 182258,63 180301,73 182460,36 180783,79 -0,81
BIST ISTANBUL 89961,78 89495,31 90178,50 89557,43 -0,45
BIST IZMIR 114614,23 113981,54 115359,61 114285,86 -0,29
BIST KAYSERI 245703,40 244903,10 247590,05 245241,04 -0,19
BIST KOCAELI 165057,55 164288,51 165254,44 164672,71 -0,23
BIST TEKIRDAG 168267,54 168267,54 170195,08 169425,88 0,69

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